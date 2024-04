Alpecin-Deceuninck laat één van zijn kopmannen thuis voor de Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel is zondag in de Amstel Gold Race opnieuw de grote topfavoriet. Zonder onder meer Evenepoel, Pogacar of Roglic aan de start moet de concurrentie vooral van een pak jongeren komen.

Bij Alpecin-Deceuninck rekenen ze dus niet op Jasper Philipsen. "Na zeges in Milaan-San Remo en Brugge-De Panne en podiumplaatsen in Parijs-Roubaix en de Scheldeprijs is Jasper toe aan wat welverdiende rust", klinkt het op de sociale media van Alpecin-Deceuninck.

"Daarna werkt hij toe naar de Tour de France, zijn tweede doel van het jaar." Vorig jaar reed Philipsen voor de Tour onder meer de Elfstedenronde Brugge, de Baloise Belgium Tour en het BK op de weg.

De afwezigheid van Jasper Philipsen betekent niet dat Mathieu van der Poel niet op een sterk team kan rekenen in de Amstel Gold Race. Met Quinten Hermans, Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch krijgt hij drie Belgen in steun.

Daarnaast zullen ook de Deen Søren Kragh Andersen, het Franse toptalent Axel Laurance en de Nederlander Oscar Riesebeek de wereldkampioen bijstaan in zijn zoektocht naar zijn tweede zege in de Amstel.

