Alpecin-Deceuninck schittert waar andere teams falen: Philipsen geeft broers Roodhooft pluim en komt met dé verklaring

Dat Alpecin-Deceuninck slaagt waar andere teams falen, is een understatement. Een Philipsen die ontbolstert is slechts één voorbeeld van het succes.

En zeggen dat Alpecin een paar jaar geleden niet eens deel uitmaakte van de WorldTour. Met een Mathieu van der Poel in de rangen was het altijd wel de bedoeling om die stap te zetten. Maar veel ploegen hebben de ambitie om de stap te maken naar het hoogste niveau. Er zijn er slechts weinigen die er met succes in slagen.

En zeker niet met de mate van het succes dat Alpecin-Deceuninck momenteel beleeft. Jasper Philipsen probeert het geheim van de Belgische formatie te verklaren. "Het ligt zeker aan de management", begint de Vlam van Ham met een compliment aan de broers Roodhooft, die de ploeg stap voor stap hebben uitgebouwd.

Je moet hard werken en proberen juiste dingen te doen

"Samen met de renners maken ze er een geweldige ploeg van. Je moet ook wel een beetje geluk hebben, maar je moet ook hard werken en proberen de juiste dingen te doen." Er zullen nog wel andere wielerploegen zijn die dat voorop stellen en zo'n aanpak nastreven. Dat beseft Jasper Philipsen ook zeker wel.

"Er zijn wel meer ploegen die hier in slagen, al mag je niet verwachten om elk jaar Parijs-Roubaix te winnen." Dat heeft Alpecin-Deceuninck nu wel al twee jaar op rij gedaan. "Dat is vrij uniek. We moeten er echt van genieten."