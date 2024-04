Geen zware blessures, maar ook geen Ardennen: BORA-hansgrohe geeft update over Roglic

Primoz Roglic was een van de slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskeland. De Sloveen brak niets, maar komt voorlopig wel niet actie.

Terwijl Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel enkele breuken overhielden aan hun val in de Ronde van het Baskenland, viel de schade bij Roglic mee. De Sloveen stond wel vol met schaafwonden en blauwe plekken.

Toch slaat Roglic de klassiekers in de Ardennen over, zoals de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Is er dan meer aan de hand? Dan Lorang, Head of Performance bij BORA-hansgrohe, heeft meer uitleg gegeven.

"We hebben de wonden en pijnlijke knie van Primoz deze week behandeld, maar zijn lichaam heeft tijd nodig om volledig te herstellen van deze blessures", klinkt het in een officiële mededeling van BORA-hansgrohe.

Dauphiné tegen Evenepoel en Vingegaard?

"De Tour is ons grote doel dit jaar. Daarom hebben we besloten om hem te laten focussen op het hervatten van zijn trainingen, wat hij volgende week gaat doen."

Voor de Tour zal Roglic begin juni ook nog de Dauphiné rijden. Of Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard daar ook aan de start zullen staan, valt nog af te wachten.