🎥 Levensgevaarlijk: Mathieu van der Poel zorgt voor hét beeld van Amstel Gold Race

Het was geen topdag voor Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race. Uiteindelijk werd hij amper 22e. Toch zorgde hij voor een van dé beelden van de dag met een halsbrekende stunt. Al had het ook slechter kunnen aflopen.

In de finale van de Amstel Gold Race zette EF Education - EasyPost een treintje op in het peloton, in de achtervolging op de twaalf leiders. Ze zouden nooit de vluchters nog kunnen inlopen en dus ook niet voor de zege kunnen sprinten.

Tijdens de actie was er wel een hachelijk momentje. Kopman Marijn van den Berg gooide wat ballast overboord, waaronder ook een bidon. Die mikte hij keihard in de berm, maar de drinkbus werd opnieuw op de straat gekatapulteerd.

De bus schoot vervolgens tussen de wielen van het peloton en zorgde zo voor een hachelijk momentje, want Mathieu van der Poel had zomaar over de bidon kunnen vallen. "Gooi die bidon dan toch een meter verder, dit is gevaarlijk", was Karl Vannieuwkerke bij Sporza meteen duidelijk.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel is gelukkig een artiest op de fiets. En ook deze keer toonde hij dat hij geweldige stuurvaardigheden heeft. Met een klein sprongetje wist hij hoofdschuddend de drinkbus te ontwijken.