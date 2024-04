Karl Vannieuwkerke komt met ferme woorden over de 'airbags': "Je ploft in je zetel en ..."

De voorbije weken is er al veel te doen geweest over de veiligheid in de koers. De valpartijen in onder meer Dwars door Vlaanderen hebben er flink op ingehakt en ervoor gezorgd dat er veel favorieten voor de Ronde en Roubaix geblesseerd moesten afhaken.

Hier en daar wordt geopperd om het systeem met de airbags snel te gaan uittesten, om zo de veiligheid voor de renners wat te gaan verhogen. Ook op Sporza werd er tijdens de Amstel Gold Race over het heikele thema gesproken.

Het ging over plaspauzes toen de zaak werd aangesponnen. "Plassen is niet makkelijk met spannende broeken die niet diep genoeg naar beneden raken", opende José De Cauwer de debatten in de live-uitzending.

© photonews

Waarop Karl Vannieuwkerke zijn betoog begon: "Straks gaan ze de airbags ook nog moeten uitdoen als ze willen plassen tijdens de race als het verhaal zich verder zet. Ik vind het zeker het overwegen waard, zeker als het de vrijheid om te koersen niet belet.

Praktische vragen

"Maar ik heb wel wat praktische vragen. Stel je valt vroeg in de wedstrijd en de airbag gaat af, moet je dan een nieuwe pakken? Of als je jumpt over een beek en door de impact gaat de airbag open, kan je dan vallen door de airbag?"

"Het zijn allemaal praktische vragen. Je ploft je in de zetel en de airbag ontploft. Of als je te laat thuiskomt dat je hem nog snel in de garage aan omdat je niet weet wat er gaat gebeuren", aldus nog Vannieuwkerke. Benieuwd of en wanneer het er van zal gaan komen.