Keuzestress: geweldige prestaties van de Belgen op de Nations Cup is vergiftigd geschenk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Niet enkel op de weg was het een belangrijk weekend, dat was ook het geval op de baan. Heel wat Belgen wisten belangrijke en goede resultaten neer te zetten, maar dat maakt er de keuze sowieso niet makkelijker op.

De slotmanche van de Nations Cup baanwielrennen in het Canadese Milton was van groot belang voor de Belgen. Na deze manche kunnen namelijk de startbewijzen voor de Olympische Spelen worden uitgereikt bij de mannen en de vrouwen.

En dus was het aan al onze landgenoten om een zo goed mogelijk resultaat neer te gaan zetten. Dat zou in grote getale gaan gebeuren, want heel veel landgenoten hebben zich weten te plaatsen voor Parijs. Al kan dat ook voor problemen gaan zorgen.

Het jonge Belgische duo De Clercq/Hesters werd achtste op de ploegkoers bij de vrouwen en zo is het ticket in dat onderdeel voor de Olympische Spelen verzekerd. Tuur Dens werd dan weer negende op het Omnium en mag zo ook naar de Spelen.

Knopen om door te hakken

Een dag eerder werd de ploegenachtervolgingsploeg bij de vrouwen al tweede op de Nations Cup in Canada. En dus mogen ook zij naar de Olympische Spelen. Het probleem is dat er maar vier mannen en vrouwen naar Parijs mogen.

Er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden over op welke disciplines zal worden ingezet in Parijs, om eventueel voor de meeste medailles te kunnen gaan. Er zullen knopen moeten worden doorgehakt door de bondscoach.