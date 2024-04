Landgenoot haalt Benoot in slotkilometer terug, die heeft daar dit over te zeggen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tom Pidcock won de Amstel Gold Race in een sprint met vier. Daarbij ook twee Belgen, die uiteindelijk naast de oppergaai grepen. Al had het misschien ook wel anders gekund, maar Vansevenant counterde op een bepaald moment landgenoot Tiesj Benoot. Die reageerde achteraf duidelijk.

"In de finale was het te lastig om de medevluchters nog te gaan verschalken. Met een derde plaats kan ik wel leven, ja. Ik ben al eens derde geweest, dus ik had liever iets beter gedaan", aldus Tiesj Benoot tegen Sporza na de race.

Nochtans probeerde Benoot het nog eens in het absolute slot, maar landgenoot Mauri Vansevenant kwam hem halen met een counter: "Toen Mauri me kwam halen in de laatste kilometer, wist ik dat het sprinten zou worden."

© photonews

"In de laatste kilometer zag ik dat Pidcock en Hirschi naar elkaar keken, dus probeerde ik het nog. Maar Mauri Vansevenant reed het gat toe. Dat is natuurlijk zijn goed recht, ik had wellicht hetzelfde gedaan", aldus Benoot over de hele zaak.

Benoot heeft de goede vorm opnieuw te pakken

Voor Benoot is het wel duidelijk dat hij in de goede vorm zit. De blessures van de E3-prijs zijn stilaan achter de rug en dus kan hij opnieuw vol zijn kansen gaan. Ook in de races die er misschien nog wel zitten aan te komen.

"Ondanks de pech dit voorjaar denk ik dat er nog wel iets in de tank zit. Dat heb ik vandaag bewezen", besloot de Belg van Visma - Lease a Bike. Benieuwd wat er nog in de tank zit in pakweg Luik - Bastenaken - Luik voor Benoot.