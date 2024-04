Mathieu van der Poel, de man die de koers compleet domineert, hanteert een hoogst merkwaardige methode

Mathieu van der Poel domineert de laatste tijd het hele wielergebeuren. Welke methoden hebben hem naar die toppositie geleid?

Die vraag heeft een best wel opmerkelijk antwoord. Wanneer je voor een wielerwedstrijd langsgaat in de mixed zone, zijn er altijd wel enkele wederkerende vragen die gesteld worden. Wat zijn de sleutelpunten, waar gaat het verschil gemaakt worden, wat is het plan van een bepaalde renner en ploeg? Bij VDP vervalt dat allemaal.

Hij is immers de man zonder plan. Terwijl het vermoeden is dat de verschillende wielerploegen mekaar bestoken met allerlei tactische plannetjes, heeft de beste man uit de voorjaarsklassiekers er juist géén. Dat heeft hij de voorbije maanden al verschillende keren herhaald. Van der Poel geeft nog eens zijn redenering hiervoor.

VAN DER POEL MAN ZONDER PLAN

"Ik maak voor een koers nooit een plan", neemt hij een toch wel enigszins verbazingwekkende stelling in. "Ik probeer gewoon te anticiperen op wat er gaat gebeuren." Handig als je dan zoals hij een koersinstinct hebt dat weinig anderen hebben. En dan op het moment zelf alles zo kan uitvoeren dat niemand een antwoord heeft.

Wat het nog straffer maakt, is dat zijn overwinningen uit het voorjaar er telkens gekomen zijn met een aanval van ver. Of het nu de E3 is, de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix: het moment van zijn versnelling lag dus nooit voor aanvang van de wedstrijd vast. Geen enkele keer. Van der Poel vindt het allemaal vrij logisch.

AANVAL VAN DER POEL KOMT ER OP INSTINCT

"Je kan nog honderd plannen maken, maar als je niet goed in positie zit, kan je natuurlijk nooit aanvallen", is de verklaring van de wereldkampioen.