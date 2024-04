Mathieu van der Poel is heel eerlijk na mindere race en zegt ook iets over Luik - Bastenaken - Luik

Mathieu van der Poel heeft er al een episch voorjaar opzitten, met onder meer overwinningen in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. In de Amstel Gold Race beleefde hij eens een ietwat mindere dag. Hij kon nooit zijn stempel op de wedstrijd drukken en eindigde uiteindelijk amper 22e.

Naar de normen van Mathieu van der Poel is een 22e plaats vrij 'slecht' te noemen, want zelden eindigt hij in races waar hij voor gaat buiten de top-10. In de Amstel Gold Race kon hij echter niet opnieuw de hoofdvogel afschieten.

"Ik had niet de superbenen om alles dicht te rijden. Want dan kom je op pakweg de Keutenberg tekort. Je moet wat gokken", aldus van der Poel zelf over zijn race bij Sporza. "Dit is een ander soort wedstrijd dan de voorbije weken, met een ander soort renners."

"Of het een bewuste keuze was om wat meer defensief te rijden? Ja, maar ik had ook niet de benen om heel offensief te rijden. Dat kan in deze wedstrijd wel afgestraft worden", bleef van der Poel heel eerlijk bij de zaak.

In Luik laatste keer alles geven?

Geen nieuwe zege dus voor VDP. "Ik heb de luxe om te kunnen gokken, want mijn voorjaar is al meer dan geslaagd", liet Van der Poel het niet aan zijn hart komen. "Ik had wel graag mee de finale gereden, maar had niet echt de benen."

De Nederlander mikt nu nog op Luik-Bastenaken-Luik voor hij een verdiende rustperiode in Spanje zal inlassen. Mathieu van der Poel snapt dat La Doyenne voor hem een nog moeilijkere race is om te proberen winnen.