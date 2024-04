Alle druk op Vansevenant bij Soudal Quick-Step? Belg zegt waar het op staat

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mauri Vansevenant zette afgelopen zondag een mooie prestatie neer in de Amstel Gold Race met een vierde plaats. Dat wil hij nu doortrekken in de volgende koersen.

Vorige week vrijdag zat Mauri Vansevenant nog in Andorra op hoogtestage, maar hij werd door zijn ploeg Soudal Quick-Step opgevorderd om de Amstel Gold Race te rijden. Vansevenant sprong in de auto naar België.

Na een rit van 1100 kilometer kwam hij in België aan, om dan zondag zonder parcoursverkenning de Amstel Gold Race te rijden. "Ideaal is het zeker niet om zo lang in de auto te zitten, maar niemand verwacht dat je kopman uitvalt", zegt hij bij Sporza.

Het werk op hoogtestage wierp duidelijk zijn vruchten af. Voor Vansevenant een opluchting nadat hij vorig jaar sukkelde met blessures. "Dat beetje extra om finales te kunnen rijden, is er nu. Dat geeft veel motivatie voor de komende wedstrijden."

Soudal Quick-Step rekent op Vansevenant

Plots wordt er bij Soudal Quick-Step ook naar Vansevenant gekeken om goede resultaten neer te zetten in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Zorgt dat niet voor extra druk? "Het was een moeilijk voorjaar voor de ploeg."

Volgens Vansevenant is het moeilijk om op te boksen tegen renners zoals Van der Poel of Pedersen, die van een andere categorie zijn. "Dan is het aan ons om het hoofd niet te laten zakken en ze op een andere manier pijn te doen."

"Maar mijn vierde plaats verandert niet veel. Ik wil gewoon het goede gevoel en plezier in het koersen weer terug te vinden", besluit Vansevenant nog.