Alpecin-Deceuninck pronkt er mee: Mathieu van der Poel is zo waanzinnig goed ... dat hij zijn vader Adrie opvolgt

Het opvolgen van zijn vader Adrie, daar ging Mathieu van der Poel voor in Luik-Bastenaken-Luik. Als het gaat om het winnen van La Doyenne lukte het niet, maar op een andere manier dan weer wel.

Een social media-account van Alpecin deelt heel fier een foto van op het podium, met Mathieu van der Poel naast Tadej Pogacar en Romain Bardet, de nummers 1 en 2 van Luik-Bastenaken-Luik. Deze post op Instagram wordt meteen aangegrepen om een leuk weetje over de prestaties van Van der Poel te delen met de wereld.

ADRIE VAN DER POEL GEEFT MATHIEU HET VOORBEELD

Mathieu van der Poel is er nu in geslaagd om in één en hetzelfde seizoen het podium te halen in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. Een fantastische prestatie, want het is al lang geleden dat een renner hem dit heeft voorgedaan. In 1986 slaagde ook ene Adrie van der Poel daar al in.

In dat jaar won Adrie van der Poel de Ronde van Vlaanderen, werd hij derde in Parijs-Roubaix en tweede in Luik-Bastenaken-Luik. Deze verzameling aan podiumplaatsen wordt zo vele jaren later geëvenaard door zijn zoon Mathieu, met diens overwinningen in de Ronde en Parijs-Roubaix en nu dus een derde plaats in Luik.

In 1988 was Adrie van der Poel dan uiteindelijk de beste in Luik-Bastenaken-Luik. In zijn voetsporen treden wat betreft het winnen van deze klassieker is er voorlopig dus nog niet bij voor Mathieu. Hij heeft bewezen dat hij kort kan eindigen, maar winnen is in een wereld met Tadej Pogacar en Remco Evenepoel lang geen evidentie.

MATHIEU VAN DER POEL IN GESCHIEDENISBOEKEN

In de tussentijd kan de familie Van der Poel zich wel optrekken aan die geweldige statistiek omtrent de podiumplaatsen in de klassiekers. Op die manier gaat Mathieu sowieso al de geschiedenisboeken in.