Pogacar geeft pechvogel en rivaal Vingegaard een stevige waarschuwing op menselijk vlak: "Het was vreselijk"

Als de ene geen pech heeft, is het de andere wel. Na Pogacar vorig jaar moet nu Vingegaard zich reppen om de Tour de France te halen.

Iedereen weet nog hoe het vorig jaar ging: Pogacar kwam ten val in de Luik-Bastenaken-Luik. Zijn inhaalrace om de Grand Départ te halen liep goed af, maar bergop ontplofte hij in de loop van de Tour. Zijn kansen op Tour-succes lijken dit jaar te stijgen, omdat het nu zijn concurrent Jonas Vingegaard is die in de lappenmand ligt.

Wij vroegen Pogacar in Luik hoe hij daar tegenaan kijkt. "De situatie van Jonas is erger. Hij was betrokken in een heel erg zware val. Het was vreselijk. Zijn valpartij komt er iets vroeger in het jaar dan die van mij in 2023. Ik ben geen dokter, ik heb niet de ervaring om te kunnen oordelen hoe lang hij moet herstellen."

© photonews

In elk geval hoopt Pogacar, die eerst ook nog de Giro zal rijden, om tegen Vingegaard te kunnen strijden in de Tour de France. "We hopen allemaal dat hij zo snel mogelijk kan herstellen. Ik hoop dat hij na zijn blessure dezelfde kan zijn dan voorheen. Ik hoop dat hij niet bang zal zijn op de fiets." Een opmerkelijke uitspraak toch.

Dit soort valpartijen kunnen iets veranderen in het hoofd

"Want dit soort valpartijen kunnen wel iets veranderen in het hoofd", waarschuwt Pogacar de klassementsman van Visma-Lease a Bike. Een goedbedoelde waarschuwing uiteraard, die erop duidt dat de Sloveen meeleeft met de man die de laatste twee edities van de Tour de France vakkundig naar zijn hand heeft gezet.

"Laten we hopen dat hij herstelt en dat we hem zien in de Tour", klinkt het nog. "Ik ben geen expert, maar daar hopen we op."