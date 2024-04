Michel Wuyts is het niet eens met Adrie van der Poel: "Zijn mening is altijd wat contrair"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Enkele zware valpartijen zorgden ervoor dat heel wat renners een kruis moesten maken over hun voorjaar. Wordt er nu meer gevallen dan vroeger?

Wout van Aert, Jasper Stuyven en Remco Evenepoel. Heel wat grote namen en vooral Belgen moesten een kruis maken over hun voorjaar door een zware valpartij. Daardoor kregen we erg weinig duels.

Wordt er nu meer gevallen dan vroeger? Adrie van der Poel vond alleszins van niet, hij stelt dat het nu gewoon meer in beeld wordt gebracht dan vroeger. Michel Wuyts is het daar niet helemaal mee eens.

"Adrie heeft altijd een mening die wat contrair is, maar er zal toch wel wat waarheid in zitten", zei Michel Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck. "Door tal wat factoren, onder meer de agressie van jongere renners, wordt er meer gevallen."

Laat Wuyts zich verblinden door Van Aert en Evenepoel?

"Die valpartijen hebben volgens mij ook veel meer impact", ging Wuyts verder. "Of het moet zijn dat ik me nu laat verblinden omdat het de grote renners (zoals Evenepoel en Van Aert, nvdr.) is overkomen. Dat zal een rol spelen."

"Anderzijds kun je het ook niet maken om te zeggen van: 'het is hij maar'. En waar ik eigenlijk ook een hekel aan heb, is dat zinnetje van drie woorden van renners: 'het hoort erbij'. Kom nou", besloot Wuyts nog.