Ritten én klassementsambities: deze dertien Belgen gaan voor aantrekkelijke Giro moeten zorgen

Vorig jaar stonden er amper elf Belgen aan de start van de Giro d'Italia, dit jaar lijken dat er normaal gezien dertien te gaan worden. En daar zijn toch echt wel een aantal interessante renners bij die we graag in de gaten gaan houden.

Normaal gezien was Wout van Aert het Belgisch speerpunt voor de Giro. Hij zou op ritten mikken, al was er toch ook een kleine blik richting een mogelijk eindklassement. We zullen het nooit weten, want WvA is momenteel aan het revalideren.

Een zware val in Dwars door Vlaanderen heeft zijn voorjaar helemaal aan diggelen geschoten. Ondertussen is dus wel duidelijk dat er normaal gezien dertien andere landgenoten aan de start komen voor de Giro. Cian Uijtdebroeks wordt nu het speerpunt - hij werd vorig jaar nog achtste in de Vuelta.

Die Ronde van Italië begint op 4 mei in Venaria Reale in Piemonte. Quinten Hermans, Jimmy Janssens, Timo Kielich, Edward Planckaert en Fabio Van den Bossche zijn de vijf Belgen die zullen starten voor Alpecin-Deceuninck.

Met Merlier naar de sprints?

Tim Merlier, Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant tekenen dan weer present voor Soudal - Quick Step. Met Merlier hebben we iemand die voor ritwinst kan gaan zorgen in diverse sprintetappes.

Jasper Stuyven is na zijn val in Dwars door Vlaanderen hersteld en mag samen met Edward Theuns Lidl-Trek gaan vertegenwoordigen. Jenthe Biermans rijdt een grote ronde namens Arkea-B&B Hotels, wat een totaal van dertien maakt.