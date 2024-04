Sep Vanmarcke zet Mathieu van der Poel met de voeten op de grond over potentiële droom voor de toekomst

Mathieu van der Poel heeft er gezien de omstandigheden alles uitgehaald. Het blijft bij een droom om Luik-Bastenaken-Luik te winnen, al kan Van der Poel het later nog eens nastreven om die realiteit te laten worden.

In de podcast Wuyts & Vlaeminck krijgt Sep Vanmarcke de vraag voorgeschoteld of het ooit mogelijk zal zijn voor Van der Poel om La Doyenne te winnen. "Ik denk dat het moeilijk wordt", twijfelt de Belgische ex-renner eraan. "Hij heeft een fantastische podiumplaats behaald. Het was wel met de hakken over de sloot."

Er waren inderdaad heel wat inspanningen nodig om in de editie van 2024 op de streep naar de derde plaats te kunnen sprinten. "Tien kilometer voordien zat hij nog in positie 20 te koersen, in een verloren positie. Hij is teruggekomen en heeft hierdoor een fantastisch podium bereikt." Het mes snijdt dus langs twee kanten.

VAN DER POEL FYSIEK NIET BIJ BESTE 15

Aan de ene kant is er lof om dat alsnog te bereiken, langs de andere kant houdt dat wedstrijdverloop Van der Poel wel een spiegel voor. "Fysiek was hij niet in staat om de beste 15 te volgen", stelt Vanmarcke vast. Op zich hoeft dat nog niet te betekenen dat Mathieu van der Poel nu echt de handdoek in de ring moet gooien.

© photonews

"Als hij zich 100% alleen maar op Luik-Bastenaken-Luik voorbereidt, zie ik hem ver komen." Wie weet beslist Van der Poel ooit wel om die keuze te maken. Volgens Vanmarcke doet hij dat dan best wel in een jaar waarin Tadej Pogacar past voor deelname aan Luik-Bastenaken-Luik. Dat zou een opening kunnen bieden.

VAN DER POEL KAN POGACAR NIET VOLGEN

Een nooodzakelijke opening. "Pogacar volgen zal hem nooit lukken in die koers, denk ik", wikt en weegt Vanmarcke de kansen van VDP.