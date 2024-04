Lefevere looft Evenepoel en pakt in gesprek met De Cauwer uit met echte verhaal van Remco in de voorjaarsklassiekers

Voor het eerst heeft Patrick Lefevere een signaal gegeven dat we Remco Evenepoel wel eens in de voorjaarsklassiekers kunnen zien. In andere koersen dan Luik-Bastenaken-Luik, voor alle duidelijkheid.

Wanneer ene José De Cauwer de CEO van Soudal Quick-Step interviewt in Het Nieuwsblad, moet die daar uiteraard op terugkomen. Lefevere begint met de belofte om het hele verhaal te doen. Lefevere was ziek in het weekend van Parijs-Roubaix en ging op zondag een lasagne halen. Terug thuis, met de lasagne voor tv, begon het.

Het berichten sturen met Evenepoel. De Belgische kampioen zou Lefevere gestuurd hebben dat 'hij er zich eens mee ging moeien'. Een duidelijke verwijzing naar de magere prestaties van de ploeg in de klassiekers. Een bericht op zijn Remco's en dat vindt Lefevere de max. Die laatste zegt dat hun stijl qua communicatie overeenkomt.

LEFEVERE APPRECIEERT STIJL EVENEPOEL

Lefevere onderstreept nog eens dat Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen volgens hem haalbaar zijn in het programma van Remco Evenepoel. En dat hij er ook nog Luik-Bastenaken-Luik bij kan doen, omdat de Tour dan nog veraf is. Alleszins goed om te zien dat het opnieuw koek en ei is tussen Lefevere en Evenepoel.

Want de sterke man van Soudal Quick-Step komt met nog een compliment voor zijn goudhaantje. Na de wereldtitel bij de junioren van Evenepoel stelde Lefevere zich verdoken op tijdens de viering in Schepdaal. Opeens stelde Evenepoel hem de pleegouders voor bij wie hij vroeger had gewoond en die hij had uitgenodigd.

KNAP GEBAAR VAN EVENEPOEL

Een knap gebaar, vindt Lefevere, om aandacht te hebben voor wie er vroeger voor je was. Volgens hem heeft Remco Evenepoel dan ook helemaal geen moeilijk karakter.