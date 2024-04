Ploegmaat zegt waarvan Thibau Nys binnen enkele jaren mag dromen

Thibau Nys heeft deze week een knappe zege geboekt. Hij won een rit in de Ronde van Romandië en pakte ook de leiderstrui.

Superlatieven waren er te weinig om alle lof over de prestatie van Thibau Nys in woorden om te zetten. Het is opvallend hoeveel sympathie onze landgenoot ook geniet in het peloton zelf. Ook ploegmaat Edward Theuns is laaiend enthousiast.

“Natuurlijk is er een grote generatiekloof, maar Thibau is een supertoffe gast. Heel joviaal en down-to-earth”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Op het eerste trainingskamp met Lidl-Trek zag ik al dat het een jongen was die iets in zijn mars had. Je wint niet per toeval als 20-jarige neoprof zo'n moeilijke etappe in de Ronde van Noorwegen en de GP Aargau.”

Belgische ster voor de toekomst

Theuns zou hem willen vergelijken met Gianni Meersman, maar Nys rijdt beter bergop. Nys staat nog maar aan het begin van zijn carrière, maar Theuns ziet al voor hem wat er wel eens zou kunnen gebeuren.

“Blijft hij verder evolueren, dan mag hij over enkele jaren misschien dromen van het groen in de Tour. Ik vind het gevaarlijk om hem te vergelijken met de jonge Gilbert. Phil had nog net iets meer body, maar was minder explosief.”

De conclusie is alvast duidelijk. “Hij heeft alles om een Belgische ster en nog veel meer te worden”, besluit Theuns.