Dit is het doel van Uijtdebroeks in de Giro nu hij gebombardeerd wordt tot grote uitdager voor Pogacar

Niemand lijkt eraan te twijfelen dat Tadej Pogacar de Giro zal winnen. Er doen immers bitter weinig klassementsrenners mee.

Cian Uijtdebroeks werd door de commentatoren van Eurosport aangeduid als de man die Tadej Pogacar het vuur aan de schenen kan leggen, maar onze landgenoot mikt zelf op een plaatsje in de top tien.

“Het doel is om zoveel mogelijk etappes te winnen in de Giro, dat is het belangrijkste”, vertelt de renner van Visma Lease a Bike aan de RTBF. “Met Olav Kooij hebben we een hele goede sprinter om voor veel etappes te gaan. Persoonlijk heb ik een beetje een vrije rol voor het algemeen klassement. Mijn ploeggenoten gaan voor de etappes en ik ga proberen een goed klassement te rijden.”

Met Tadej Pogacar is er één uitgesproken topfavoriet, maar verder is er heel veel mogelijk. “Het is duidelijk dat het heel moeilijk wordt met Tadej Pogacar. Na hem zit iedereen ongeveer op hetzelfde niveau. Ik denk dat Pogacar op dit moment de sterkste is. Daarna wordt het een echte strijd om de top 10 als we allemaal op ons best zijn.”

Al mag het ook wat meer zijn. “Als ik in de top 5 rijd is dat geweldig. Ik moet dezelfde ambitie hebben als in de Vuelta en dat is om het zo goed mogelijk te doen. Als het top 10 is, ben ik heel blij en als het meer is, des te beter.”