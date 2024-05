Intermarché-Wanty verwacht chaos in Giro en daar is een goede reden voor

Zaterdag start de Giro d'Italia in Venaria Reale. Het is voor Intermarché-Wanty de vierde deelname richting Rome.

Op weg naar de hoofdstad koesteren de troepen van het Waalse World Team de ambitie om opnieuw te zegevieren, zoals ze in de vorige drie edities drie keer op memorabele wijze gedaan hebben.

De 21 etappes van deze 107e editie, die nagenoeg allen binnen de Italiaanse landsgrenzen blijven, zijn samengesteld uit twee individuele tijdritten voor een totaal van 71 kilometer, zes vlakke ritten, zes aankomsten bergop en zeven heuvelachtige etappes waarvan één over de witte gravelwegen.

Twee jaar na zijn uitmuntend debuut in de Ronde van Italië keert Biniam Girmay terug naar de Giro. In 2022 schreef de Eritreeër geschiedenis door in Jesi als eerste zwarte Afrikaan een rit in een grote ronde te winnen, na vijf eerdere top vijf plaatsen en verschillende dagen in de witte jongerentrui en ciclamino puntentrui.

Veel sprinters

“We trekken naar de Ronde van Italië met de ambitie om een ritzege te veroveren”, zegt performance manager Aike Visbeek op de website van het team. “Met Biniam Girmay mikken we op overwinningen in de etappes op maat van sprinters. Ik denk vooral aan de kansen in het begin van de Giro, omdat deze een heuvelachtig profiel hebben en dan onze sterkte naar boven komt.”

Ook in de volledig vlakke sprintersetappes zou Girmay een kans maken. Dat toonde hij dit seizoen al in Australië en de Tirreno-Adriatico. Bij Intermatché verwachten ze veel chaos voor de sprinters.

“Veel ploegen trekken met dezelfde ambitie als wij naar de Giro. Het niveau van het deelnemersveld aan sprinters is uitzonderlijk hoog in deze editie. Dit feit zal ongetwijfeld een belangrijke invloed hebben op het wedstrijdverloop en voor chaotische sprints met talrijke sprinttreinen zorgen.”