Philippe Gilbert deelt twee geheime tips om Tadej Pogacar toch te verslaan in de Giro

Komende zaterdag gaat de Giro van start en Tadej Pogacar is de grote topfavoriet voor het eindklassement. Philippe Gilbert geeft de concurrentie wat tips om het de Sloveen wat moeilijk te maken.

Tadej Pogacar is dé te kloppen man wat het eindklassement voor de Giro betreft. Hij krijgt geen concurrentie van onder meer Jonas Vingegaard, Primoz Roglic of Remco Evenepoel. De weg ligt open voor een eerste eindzege in Italië.

"Er is nog een lange weg. De Giro duurt drie weken en we hebben het in het verleden gezien dat er van alles kan gebeuren. Je kan bijvoorbeeld ziek worden of vallen, maar afgezien daarvan zie ik hem niet verliezen om fysieke redenen", zegt Philippe Gilbert bij CyclingWeekly.

Gilbert heeft tips voor concurrentie en Pogacar

En Gilbert heeft ook nog wat tips voor de concurrentie om het Pogacar toch moeilijk te maken in de Giro. "Ze moeten een bijzonder sterk team hebben, zoals Jumbo-Visma had in de laatste twee edities van de Tour. Toen konden ze hem verslaan met verschillende kaarten."

Gilbert ziet nog een andere mogelijkheid voor de concurrenten van Pogacar, namelijk hopen op warm weer. "Als het een paar dagen warm is, dan is Pogacar minder sterk, zoals hij in 2022 in de Tour op de Galibier."

Als afsluiter heeft Gilbert nog een tip voor Pogacar. "Als ik hem was, zou ik er bij de eerste beste mogelijkheid vol voor gaan en vanaf dat moment moet hij gewoon zijn leiderspositie proberen te beschermen."