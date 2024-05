Tom Boonen heeft duidelijk adviees voor Wout van Aert: "Kans die misschien nooit meer terugkomt"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert moest een kruis maken over zijn voorjaar na zijn val in Dwars door Vlaanderen. Tom Boonen ziet Van Aert dit jaar nog scoren.

Waar en wanneer Wout van Aert opnieuw zal koersen is nog niet duidelijk. Hij kan sinds een tiental dagen wel opnieuw trainen en kan zo opnieuw vooruit kijken. En Van Aert heeft nog enkele doelen dit jaar.

Het eerstvolgende doel voor Van Aert zijn de Olympische Spelen in Parijs. Op 27 juli staat de tijdrit op het programma, op 3 augustus de wegrit. Van Aert wil in beide wedstrijden voor een medaille gaan in Parijs.

Boonen gelooft in Van Aert in Parijs

Volgens Tom Boonen kan Van Aert zijn jaar redden in Parijs. "Het klinkt misschien cliché: maar de Spelen vinden maar eens in de vier jaar plaats. In Parijs heeft Wout een reële kans om een medaille te winnen", zegt hij bij L'Avenir.

"Dat zowel in de tijdrit als in de wegwedstrijd. Ik denk dat hij die kans met beide handen moet grijpen. Het is een kans die misschien nooit meer terugkomt", stelt Boonen. En het kan voor Van Aert een kantelpunt zijn.

Greg Van Avermaet won in 2016 de wegrit op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Een jaar later won Van Avermaet de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.