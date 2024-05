Grote verandering vanaf de Tour: BORA-hansgrohe geeft duidelijkheid over rol van Red Bull

Dat Red Bull zich inkocht bij BORA-hansgrohe is al een tijdje duidelijk. Maar ploegmanager Ralph Denk heeft nu ook meer uitleg gegeven over die nieuwe samenwerking.

Begin januari werd duidelijk dat Red Bull zich zou inkopen bij de Duitse ploeg BORA-hansgrohe. Veel meer was er tot nu toe niet bekend, maar ploegmanager Ralph Denk heeft dat twee dagen voor de Giro wel gedaan.

"De deal is done. Vanaf nu kunnen we dus vooruitkijken. Eind januari hebben we het groene licht gekregen en binnen enkele weken hebben we het rond gekregen, waar we uiteraard heel blij mee zijn", zegt Denk.

"Daarvoor moet ik BORA en hansgrohe ook bedanken, daar zij ook geloven in het project voor de toekomst. Deze twee bedrijven blijven aan boord en dat is uitstekend nieuws", gaat Denk verder.

Nieuwe naam vanaf de Tour

Samen met Red Bull wil BORA-hansgrohe zich mengen met de top van het wielrennen. Het gaat niet alleen om het winnen van de Tour, maar ook om doelen op de (middel)lange termijn met de Duitse ploeg.

Er zal ook heel wat veranderen. "Vanaf de Tour hebben we een nieuwe naam: RedBull-BORA-hansgrohe, met drie naampartners dus. Daarbij krijgen we ook een nieuwe identiteit, qua kleding, fietsen, helmen en zo verder."

Verder bouwt BORA-hansgrohe verder aan de toekomst met een eigen beloftenploeg, waarbij het vooral talenten wil laten doorgroeien naar het WorldTour-team. "Een groot deel van het geld gaat dus ook naar de performance rondom de ploeg."