Lefevere het tegendeel bewijzen? Alaphilippe spreekt zijn ambities uit voor de Giro

Julian Alaphilippe moet een van de speerpunten worden van Soudal Quick-Step tijdens de Giro. De Franse ex-wereldkampioen wil zich bewijzen.

Wat voor Tim Merlier geldt, is ook zo voor Julian Alaphilippe. Doordat Soudal Quick-Step tijdens de Tour mikt op de Remco Evenepoel, staat de Fransman aan de start van de Giro. Op zijn 31ste maakt hij er zijn debuut.

Alaphilippe is meteen ambitieus wat de rit van zaterdag betreft. Op drie kilometer van de streep ligt nog aan klim van 1,5 kilometer aan 8% gemiddeld. "We hebben de etappe in de auto verkend en het wordt een korte, lastige rit, waar ik heel erg van hou", zei hij op de persconferentie van de ploeg.

"Ik ben dus heel gemotiveerd, omdat de etappe van zondag te zwaar voor mij is. Ik heb er veel zin om het beste van mijzelf te geven en dan te zien we waar dat me brengt", gaat de Fransman nog verder.

Goede voorbereiding Alaphilippe op de Giro

"De vorm is er, dat is zeker. Ik heb de Ronde van Romandië gereden en daar heb ik veel aan gehad, dus ik denk dat ik een goede voorbereiding heb gehad. Na de Ronde van Vlaanderen heb ik wat rust genomen, maar ik kwam er vrij snel weer in richting de Giro."

"Het is lastig inschatten, maar ik voel me er klaar voor. Ik heb het eigenlijk simpel gehouden tijdens mijn voorbereiding, meer kan ik er niet van maken", besloot Alaphilippe nog.