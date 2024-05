Opvallende relatie met Vingegaard: Uijtdebroeks doet boekje open over Tourwinnaar

Met Jonas Vingegaard kreeg Cian Uijtdebroeks dit jaar een nieuwe ploegmaat. De Belg kijkt dan ook erg op naar de tweevoudige Deense Tourwinnaar.

Met zijn overstap naar Visma-Lease a Bike wil Cian Uijtdebroeks zich stevig ontwikkelen als ronderenner. De Belg werd vorig jaar al achtste bij zijn debuut in de Vuelta, dit jaar wil hij scoren in de Giro.

Dit jaar reed Uijtdebroeks al twee keer samen met Vingegaard. In O Gran Camiño en Tirreno-Adriatico was de Deen telkens de sterkste, Uijtdebroeks eindigde telkens in de top tien. Vooral om te leren van Vingegaard.

Uijtdebroeks leert van Vingegaard

"Hij ontfermde zich over mij en gaf constant tips. Ik vind dat fenomenaal, want eigenlijk moet hij mij niet meetrekken", zegt Uijtdebroeks over Vingegaard bij HLN. De Belg heeft al veel opgestoken van de Deen.

Want Vingegaard blijft altijd rustig. "Alles van je afzetten en niet te veel bezig zijn met de buitenwereld. Jonas is, om het cru te zeggen, een monnik. Die jaagt zich in niets op. Er mag één uur voor de start een bom ontploffen, hij geeft geen kick."

Uijtdebroeks probeert die rust die Vingegaard uitstraalt nu ook over te nemen en zich niet druk te maken in randzaken. Daar wil hij straks de vruchten van plukken tijdens de aankomende Giro.