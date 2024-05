Jeugdcoach legt uit waarom Pogacar ondanks Tour-zeges niet populair is in Slovenië

Tadej Pogacar is nog altijd de enige Sloveen die de Tour won. Toch is hij in zijn thuisland Slovenië niet altijd even populair.

In 2020 snoepte Tadej Pogacar in de tijdrit op de voorlaatste dag nog de gele trui af van zijn landgenoot Primoz Roglic. Niet Roglic, maar wel Pogacar werd zo de eerste Sloveense winnaar van de Tour. Een jaar later won Pogacar nog eens de Tour, Roglic kwam ten val en ging niet meer van start in de negende rit. Sinds 2020 kwam Roglic ook niet meer in de buurt van een eindzege in de Tour, dit jaar probeert hij het opnieuw bij BORA-hansgrohe. Waarom houden Slovenen wel van Roglic? Veel Slovenen waren in rouw na de zege van Pogacar in de Tour van 2020, vooral omdat Roglic verloor. De jeugdcoach van Tadej Pogacar, Miha Koncilija, legt uit waarom zoveel Slovenen fan zijn van Roglic. "Primoz was de eerste renner die knappe prestaties leverde", zegt Koncilija bij Het Nieuwsblad. Roglic komt uit het schansspringen en komt ondanks zijn pech al terug. Daar kunnen veel mensen in Slovenië zich mee identificeren. "Slovenen scharen zich allemaal achter iemand die iets buitensporigs presteert. Roglic was de eerste die grote overwinningen mee terug naar ons land bracht. Hij was al een ster toen Tadej nog naam moest maken. Daardoor is hij altijd de chouchou gebleven."