Analisten halen groot probleem in de koers aan: Mathieu van der Poel is het beste bewijs

Mathieu van der Poel is er dit jaar niet bij. Het is nu aan anderen om met het probleem, of de uitdaging zo u wil, van een tekort aan slaap om te gaan.

Want dat gaat in een grote ronde al eens gepaard met het dragen van de leiderstrui en de verplichtingen die dat met zich meebrengt. In het Eurosport-programma Kop Over Kop halen ze aan dat Van der Poel in de periode dat hij het roze droeg in de Giro van 2022 gemiddeld slechts 7 uur en 46 minuten kon slapen 's nachts.

Terwijl hij eigenlijk 9 uur en 20 minuten slaap nodig had. "In de periode dat hij de roze trui draagt zie je dat hij niet voldoende rust kan pakken. Je bent dan langer bezig met een persconferentie, dopingcontrole. Maar het gaat ook om de emotie die nog in je zit. Door de adrenaline zul je minder snel de slaap vatten", zegt Bobbie Traksel.

© photonews

Het valt dus niet te onderschatten wat de leider zijn in een grote ronde allemaal met een renner doet. "Dat kost energie. Dat gaat je parten spelen in je hoofd en dat gaat zijn tol eisen", is Traksel zeker van zijn stuk. "Een Van der Poel of Narvaez moeten er ook wel van genieten als ze het roze pakken", voegt hij daar aan toe.

Zijn collega-analiste Jip van den Bos denkt dat het voor een Pogacar heel wat anders is. "Als Pogi het roos pakt, gaat hij daar anders mee om. Bij het pakken van de leiderstrui is de adrenaline bij Pogacar niet meer zo hoog als bij sommige andere jongens."