Jasper Stuyven heeft een duidelijke boodschap over het voorjaar van Mathieu van der Poel

Dat Jasper Stuyven momenteel de Giro rijdt is een mirakel op zich. Hij kwam immers samen met Wout van Aert ten val in Dwars door Vlaanderen.

Wout van Aert en Jasper Stuyven, de twee kunnen het goed met elkaar vinden. Voor beide renners sloeg het noodlot echter toe in Dwars door Vlaanderen. Bij Stuyven waren de verwondingen minder erg, waardoor hij nu al in de Giro actief is.

Tijdens hun revalidatie hadden Stuyven en Van Aert wel het nodige contact met elkaar. “We hebben elkaar wel een paar keer gehoord. Niet dagelijks. Vooral op dagen als Roubaix, dan stuur je wel even naar mekaar. Je zit in hetzelfde schuitje. Hij was er zelfs nog slechter aan toe”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dat Stuyven heel sterk bezig weg en een goed gevoel had voor wat nog komen moest, dat maakt het voor hem extra pijnlijk. Zeker als je dan in je zetel moet zitten kijken naar de andere renners die wel voor een koers kunnen strijden. Al was er ook iets wat ongelofelijk veel deugd deed voor Stuyven, toen hij de koersen op televisie moest volgen.

“Het klinkt misschien raar, maar ik was blij dat Mathieu (Van der Poel red.) twee keer won. Van hem wist ik dat hij moeilijk te kloppen geweest zou zijn. Als een andere renner had gewonnen, had ik er een wranger gevoel bij gehad, dan was het misschien wel iemand die ik aan kon.”