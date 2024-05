Ook huwelijk van Jasper Stuyven ondervindt hinder door valpartij in Dwars door Vlaanderen

Jasper Stuyven kwam in Dwars door Vlaanderen ten val. Ondertussen rijdt hij alweer in competitie met zijn deelname aan de Giro d'Italia.

Het was best wel opmerkelijk dat Jasper Stuyven erin slaagde om de Giro d’Italia te halen, ondanks een valpartij in Dwars door Vlaanderen. Toch gooide het de hele planning van onze landgenoot door elkaar. Stuyven wordt ondertussen genoemd als één van de twee renners die naast Wout van Aert en Remco Evenepoel naar de Olympische Spelen mogen trekken, al is er daarover nog niks beslist door bondscoach Sven Vanthourenhout.

“Sinds de vorige Spelen besef ik dat als ik het ooit eens wil meemaken, Parijs mijn enige kans gaat zijn. Alleen zijn er zoveel goeie Belgische renners dat het niet simpel wordt om bij de vier uitverkorenen te horen. Sinds deze winter kijk ik er wel naar uit en hoop ik erop”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Trainen op huwelijksdag

Al wordt het niet gemakkelijk want op 8 juni stapt hij ook nog in het huwelijksbootje met zijn vrouw Elke. Ook dat vergt de nodige organisatie.

“We zitten een beetje in de laatste rechte lijn. Dat zijn zo de momenten dat er beslissingen genomen moeten worden. Daar ben ik wel graag bij betrokken. We trouwen op 8 juni en normaal gezien zou dat een rustperiode voor mij geweest, maar door die val train ik door.”

Ook op de huwelijksdag zal er getraind moeten worden. “Voor mijn huwelijk kunnen er wel twee dagen rust ingepland worden. De dag van ons feest, ga ik niet op de fiets springen, maar waarschijnlijk wel nog gaan lopen. We hebben toch bewust voor een laat startuur gekozen.”