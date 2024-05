Ontdek: waarom wereldkampioen Mathieu van der Poel nog anderhalve maand geen koers rijdt

Nog anderhalve maand wachten voor we Mathieu van der Poel opnieuw in koers zullen zien. De wereldkampioen komt pas in de Tour weer in actie.

Dit voorjaar reed Mathieu van der Poel slechts zeven koersen. De wereldkampioen won de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij stond ook op het podium van Gent-Wevelgem en Luik-Bastenaken-Luik.

Sinds Luik-Bastenaken-Luik op 21 april reed geen enkele wedstrijd meer en voor de start van de Tour op 29 juni zal Van der Poel dus niet in actie komen. Bijna twee maanden zonder koers dus voor de wereldkampioen.

Na zijn vakantie is Van der Poel opnieuw aan het trainen in Spanje. "In overleg met de ploeg gekozen voor een iets langere rustperiode, waarna ik zonder tijdsdruk kan opbouwen naar de Ronde van Frankrijk en de Olympische wegrit."

Vertrouwde voorbereiding Van der Poel

"Ik vertrek een weekje later dan de rest van onze Tourkern op hoogtestage naar La Plagne. Daarna werk in nog wat individuele trainingen af tot de start van de Tour in Firenze."

"We hebben intussen voldoende ervaring opgedaan om te weten dat ik, eenmaal in competitie, vrij snel de goede vorm te pakken heb. In de Tour hoop ik opnieuw ploegmaat Jasper Philipsen bij te staan in zijn jacht op ritzeges en een eventuele groene trui."

Van der Poel heeft ook zelf doelen. "Het doel is om dit jaar ook zelf een etappe te winnen. Vorig jaar werd ik ziek toen zich een aantal ritten aandienden waarin ik kansen had. Hopelijk blijf ik daar in deze editie van gespaard."