Ploegleider heeft iets te zeggen over de keuzes van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel kent zijn programma voor de komende weken. Bij de wereldkampioen is vooral de keuze bij de Olympische Spelen opvallend. Daar laat hij het mountainbiken namelijk passeren deze keer.

Sinds Luik-Bastenaken-Luik reed Mathieu van der Poel geen enkele wedstrijd meer. Hij kiest voor een langere rustperiode en zal ook niet starten in het Nederlands kampioenschap, de Ronde van Zwitserland of in de Ronde van België.

Het aankomende programma van de wereldkampioen is dus bekend en een zeer 'mager' programma te noemen. Er staan met de Tour (29 juni tot 21 juli) en de wegrit op de Olympische Spelen (3 augustus) namelijk slechts twee wedstrijden op.

"Door bijvoorbeeld geen Ronde van Zwitserland te doen, verlengen we de rustperiode en komt de opbouw ook dichter bij de Spelen te liggen", aldus Christoph Roodhooft in Het Nieuwsblad over de keuzes van de Nederlander.

Slaagkans van bijna honderd procent

"We hebben gekozen voor het meest logische. We zijn er gewoon van overtuigd dat het op deze manier ook kan", is de sterke man van Alpecin - Deceuninck in zijn analyse in voorbereiding op komende zomer. En ze geloven er in bij de ploeg.

En ook Nederlands bondscoach De Knegt - die spreekt over een ontgoocheling dat MvdP niet rijdt op de mountainbike - beseft dat de kansen van de Nederlander zo ook stijgen in de wegrit: "Het is al gebleken: als Mathieu zich op één iets richt, is zijn slaagkans bijna honderd procent."