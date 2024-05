Dat zegt bijzonder veel: ploegleider en teamgenoot schetsen helder beeld van Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks moest woensdag de Giro verlaten door ziekte. Hij maakte in die tien dagen wel indruk op zijn ploeg en teamgenoten.

Met twee zevende plaatsen op aankomsten bergop en een degelijke tijdrit nestelde Cian Uijtdebroeks zich al bijna de hele Giro in de top vijf van het klassement. Hij droeg ook lange tijd de witte trui, maar ziekte dwong hem tot een opgave.

Bijzonder jammer, want eigenlijk moesten zijn etappes er nog aankomen. Zaterdag moest hij wel nog een vlakke tijdrit van 30 kilometer overleven, maar zondag staat er een zware bergrit met meer dan 5000 hoogtemeters op het programma.

Uijtdebroeks toonde zich als leider

Vorig jaar in de Vuelta toonde Uijtdebroeks dat hij in de lastige ritten op zware aankomsten met de besten naar boven ging. Die kans heeft hij dus niet gekregen in de Giro. Toch waren ze bij de ploeg onder de indruk van Uijtdebroeks.

"Hij manifesteerde zich zo goed dat die witte trui een steeds groter doel werd voor de ploeg", zegt ploegleider Marc Reef bij HLN. Die jongerentrui was voor de ploeg nochtans geen doel voor de Giro.

Ook ploegmaat Jan Tratnik was onder de indruk van Uijtdebroeks. "Cian dwong het (de leidersrol, nvdr.) af met zijn prestaties. Hij bleef daar rustig bij. Je zag zijn zelfvertrouwen dag na dag groeien", zegt de Sloveen.