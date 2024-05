Trainingsmakker verklapt waar Wout van Aert zijn rentree maakt in het peloton

Wout van Aert is ondertussen al meer dan een week in Spanje aan het trainen na zijn zware valpartij. Ondertussen is ook duidelijk waar hij zijn rentree zal maken.

Door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen moest Wout van Aert de Giro aan zich voorbij laten gaan. Hij is wel opnieuw stevig aan het trainen, de voorbije tien dagen in Spanje met zijn Noorse ex-ploegmaat Amund Grøndahl Jansen.

Zo trainde Van Aert donderdag zo'n 180 kilometer met net iets meer dan 3000 hoogtemeters aan een gemiddelde snelheid van net geen 29 kilometer per uur. Van zijn blessures lijkt Van Aert dus geen last meer te hebben.

Van Aert opnieuw in het peloton

De vraag bleef alleen nog waar Wout van Aert dan zijn rentree zou maken. De Ronde van Noorwegen (23 tot 26 juni) kwam al in beeld en Grøndahl Jansen lijkt dat nu ook te bevestigen op zijn Strava.

Binnen minder dan een week zouden we Van Aert dus weer aan het werk zien in het peloton. Voor Van Aert zou het de eerste keer sinds 2017 zijn dat hij de Ronde van Noorwegen nog eens zou rijden. Toen brak hij er geen potten.

Na de Ronde van Noorwegen zou Van Aert zich richten op het BK tijdrijden (20 juni) en het BK op de weg (23 juni). Of de Tour daarna weer in beeld is, moet nog duidelijk worden. Van Aert wil namelijk schitteren op de Olympische Spelen.