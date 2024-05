🎥 Eindelijk nog eens prijs: Ganna onthult waarom hij zo emotioneel was na zege in de Giro

In de eerst tijdrit moest Filippo Ganna nog de duimen leggen tegen Tadej Pogacar, maar in de tweede tijdrit trok de Italiaan dan toch aan het langste eind. Ganna was achteraf bijzonder emotioneel.

In de eerste tijdrit leek Filippo Ganna op weg naar de zege, maar op de slotklim ontbond Tadej Pogacar zijn duivels. De Sloveen zette een achterstand van 47 seconden om in een voorsprong van 17 seconden.

De tweede tijdrit, die veel vlakker was, lag Ganna veel beter. Het werd nog even spannend toen Pogacar bij het eerste tussenpunt vier seconden sneller was dan Ganna, daarna verloor de Sloveen wel tijd.

Emotionele Ganna na ritwinst in Giro

Aan de finish was Ganna 29 seconden sneller dan Pogacar, zijn ploegmaats Thymen Arensman en Geraint Thomas eindigden op meer dan een minuut. Voor Ganna zijn eerste zege van het seizoen, al zijn zevende in de Giro.

"Vandaag heb ik echt afgezien", zei Ganna achter. "Ik zei het net al tegen Milan, voor hem is het zeventig seconden inspanning leveren en dan weet je of je wint. Ik moest vandaag twee uur wachten. Aan het einde ben ik dan de winnaar… Ja, dat is toch erg emotioneel"

"Het was al even geleden dat ik in Italië had gewonnen. Hier heb ik lang op moeten wachten." Voor Ganna is het zijn zevende ritzege in de Giro, zijn laatste dateerde wel alweer van 2021.

"Het is extra mooi om hier te winnen aan het Gardameer. Dit is bijna een tweede thuis voor mij", zei Ganna met tranen in de ogen.