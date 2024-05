Het is niet spannend meer: Tadej Pogacar rijdt alles en iedereen aan gruizelementen

Wie nog twijfelde, die is er nu echt wel aan voor de moeite. In de Giro d'Italia heeft Tadej Pogacar de puntjes op de i gezet in de absolute koninginnenetappe. Hij was meer dan een klasse te sterk voor de rest.

Lange tijd leek de vroege vlucht grote kans te maken op de dagzege, maar dat was uiteindelijk buiten Tadej Pogacar gerekend. Toen het stilaan bleek dat zijn team de kloof op de leiders niet zou dicht krijgen, ontbond hij zelf zijn duivels. De rit die over de Mortirolo onder meer ging? Die wilde de Sloveen graag winnen. Dat had hij ook vooraf al laten weten in de pers en ook intern tegen zijn team. En dus was het op zondag alle hens aan dek om de kloof zo klein mogelijk te houden. © photonews Maar op de slotklim was de kloof nog meer dan drie minuten voor de vluchters, waar uiteindelijk ene Nairo Quintana de sterkste zou blijken. En dus was het ook aan de favorieten zelf als ze de kloof nog wilden dichten. Kloof al meer dan zes minuten Pogacar ging dan maar zelf op veertien kilometer van de streep. En niemand zou hem volgen. Niet kunnen, maar ook niet willen. En dus werd de kloof met de rest steeds groter, terwijl Pogacar iedereen ging oprollen van de vluchters. Aan de streep had hij een halve minuut voorsprong op Quintana en meer dan twee minuten op Steinhauser. Van de andere klassementsmannen was Bardet op 2'47" de beste, voor Martinez en Thomas. Die volgen in de stand nu al op meer dan zes(!) minuten.