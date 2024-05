INEOS Grenadiers geeft roze trui nog niet op: Pogacar wordt opnieuw stevig gewaarschuwd

INEOS Grenadiers lijkt de enige ploeg die nog op twee paarden kan wedden in deze Giro. De ploeg rekent op Geraint Thomas en Thymen Arensman.

Met een derde en vierde plaats in de tijdrit deden Thymen Arensman en Geraint Thomas de beste zaak in het klassement achter Tadej Pogacar. Arensman verloor 38 seconden, Thomas toch weer 45 seconden.

De Welshman staat nu tweede in het klassement, op 3'41" van Tadej Pogacar. Arensman steeg door zijn goede tijdrit van plek tien naar plek zes, zijn achterstand bedraagt wel 6'30" op de Sloveense roze trui.

INEOS droomt nog van roze trui

Bij INEOS Grenadiers geven ze het roze nog niet op. "We kijken in deze Giro omhoog. Dat is niet alleen het geval voor Geraint Thomas, maar ook voor Thymen Arensman", zegt ploegleider Zak Dempster bij Eurosport.

"Er komen nog vijf zware bergetappes aan. We kijken dus omhoog, maar er kan nog van alles gebeuren. Met 5700 hoogtemeters staat zondag wel de zwaarste etappe van allemaal op het programma.

"Als je in dit soort ritten te diep gaat, betaal je daar een prijs voor", is hij op zijn hoede. "Het belangrijkste is dat we de juiste dingen doen, maar je kunt zeker verwachten dat we een agressieve koers zullen rijden."