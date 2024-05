"Ze zijn onnozel en dom": hommeles in de Giro rond de vroege vlucht, harde woorden worden niet geschuwd

Het was hommeles in de rit van zondag in de Giro. Een vroege vlucht vertrok snel, maar dat was niet naar de zin van iedereen. En dus spon zich een heel raar verhaal af, waarbij de grote woorden niet geschuwd werden.

De koninginnenrit in de Giro d’Italia op zondag beloofde vuurwerk. Vooraf leek het al duidelijk dat Tadej Pogacar er vol zou willen voor gaan, maar toch wilde een vroege vlucht zich snel meester maken van de zaak.

De ploegtactiek van Cofidis ging echter tegen alle logica in, volgens sommigen dan toch. Met Harrison Wood hadden ze wel degelijk iemand in de vroege vlucht, maar toch gingen ze er meteen tegenin rijden met de hele ploeg.

Lilian Calmejane vindt iets van het koersgedrag van Cofidis. De Franse ploeg rijdt op kop van het peloton, maar het verschil met de kopgroep wordt groter en groter



Reden? Simon Geschke was niet mee. Hij staat tweede in het bergklassement, maar mag de bergtrui dragen omdat Tadej Pogacar ook al in het roos rijdt. En dus wilden ze bij Cofidis er liefst van al Geschke bij in de vlucht.

Ze zijn stom

Lilian Calmejane deed vervolgens vooraan zijn beklag over de manier van koersen van Cofidis. "Ze zijn dom", liet hij er geen twijfel over bestaan. Achteraan had Benjamin Thomas ostentatief laten blijken dat hij het ook niet eens was met de ploegtactiek.

Het werkte uiteindelijk wel, want Simon Geschke slaagde erin om voorin te raken in de vlucht. Of hij ook in Rome in de bergtrui zal mogen rijden? Dat is nog maar zeer de vraag, want Tadej Pogacar uit de trui rijden lijkt lastig.