Het romantische verhaal achter Pogacar's overwinning in Livigno: "Ach, ik zal het maar vertellen"

Tadej Pogacar wilde zondag absoluut winnen in Livigno. De plek is namelijk speciaal voor de Sloveen.

Al op 14 kilometer van de streep versnelde Tadej Pogacar zondag op weg naar Livigno. Hij moest wel vroeg gaan, want koploper Nairo Quintana had op dat moment nog een voorsprong van drie minuten op Pogacar en co.

De Sloveen reed het in een mum van tijd dicht, eens hij op kop reed leek Pogacar ook wat gas terug te nemen. Voor de Sloveen was vooral de ritzege in Livigno het belangrijkste. En hij verdubbelde bijna zijn voorsprong in het klassement.

Eerste date Pogacar en Zigart in Livigno

"Deze zege is een nieuwe mooie herinnering aan Livigno, maar niet de mooiste. Het komt zelfs niet in de buurt", zei de Sloveen eerst zonder meer details te geven. Maar uiteindelijk deed hij het toch.

"Ach, ik zal het maar ineens vertellen. Hier in Livigno ben ik voor het eerst echt op date geweest met mijn verloofde Urska en dat zal altijd één van de mooiste dagen van mijn leven blijven", onthulde Pogacar.

Pogacar vormt al enkele jaren een koppel met Urska Zigart, zelf profrenster bij Jayco AlUla. Zigart werd al drie keer Sloveens kampioen tegen de klok, in 2021 won ze een rit in de Ronde van Valencia.