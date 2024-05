Dit onthouden ze bij Soudal-QuickStep van de Giro d'Italia van dit jaar

De Giro d'Italia was een succes voor Soudal-QuickStep. Alaphilippe won een etappe, Tim Merlier pakte er drie.

Julian Alaphilippe liet zich duidelijk zien in de voorbije Giro. Hij reed maar liefst acht keer mee in de aanval, iets wat hem de trofee van de strijdlust opleverde.

Ook Jan Hirt was enorm tevreden en hij onthield één belangrijk iets uit de drie weken koers in Italië. “De Giro was een mooie wedstrijd op persoonlijk vlak, dankzij de sfeer die we in de ploeg hadden”, vertelt hij op de website van het team.

“Het was een fantastische groep - bestaande uit zowel renners als staf - die elkaar steunde. Dat maakte de drie weken van de race echt een ongelooflijke reis. Die sfeer hielp me om te presteren en ik kon niet gelukkiger zijn met hoe de dingen uitpakten.”

Hirt eindigde als achtste, twee jaar geleden was hij zesde. “Ik ben blij dat ik me weer op hetzelfde niveau kon laten zien, vooral omdat de wedstrijd dit jaar meer tijdritkilometers had dan in 2022. In tegenstelling tot die editie, waar ik tijd won door mee te gaan in de ontsnapping, was het nu een ander verhaal, want ik bleef bij de top tot diep in de bergetappes.”

“Ik heb ervan genoten, maar het was erg veeleisend. Deze wedstrijd was het hoogtepunt van al het harde werk en de voorbereidingen die ik sinds de winter heb gedaan, dus ik ben natuurlijk blij dat het allemaal heeft geloond. Ik zal me deze drie weken met de Wolfpack altijd herinneren.”