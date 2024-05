"Nu of nooit": Pogacar moet de unieke kans die hij krijgt helemaal pakken

Tadej Pogacar won op zijn ene been de Giro d'Italia. Hij stak kop en schouders boven de concurrentie uit.

Bijna tien minuten was de voorsprong van Tadej Pogacar in het eindklassement van de Giro d’Italia. Daarenboven nam de Sloveen ook nog eens zes etappezeges mee naar huis. De cijfers spreken duidelijk voor zich.

En nu is het uitkijken of Pogacar ook de Tour de France op zijn naam kan schrijven, zeker nadat hij zo’n goede indruk liet in de Giro. Nochtans is de dubbel Giro-Tour winnen al een eeuwigheid geleden nog gebeurd.

Voor Alex Merckx leek het alsof Pogacar op training was in Italië, om zich voor te bereiden op de Tour de France. Al liet hij ook wel een stevige indruk na op bepaalde momenten, zoals in de tijdrit waarin hij Filippo Ganna klopte.

Merckx is alvast overtuigd dat we wel eens een bijzondere Tour de France zouden kunnen meemaken. “Als het hem lukt om in de buurt te komen van het niveau van Jonas Vingegaard of Remco Evenepoel in de tijdrit, belooft het spannend te worden”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

En dan komt ook de dubbel ter sprake. “Er zal zeker worden gesproken over de beroemde Giro-Tour dubbel in hetzelfde jaar, de twee grote rondes die sinds 1998 niet meer in hetzelfde jaar zijn gewonnen.

Het was Marco Pantani die deze knappe dubbel realiseerde. Merckx ziet een gouden kans voor Pogacar. “Gezien de context, met de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland, zou ik zeggen dat het dit jaar is of nooit! Ik geloof in Pogacar”, besluit Merckx.