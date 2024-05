Ex-voetballer Jelle Van Damme heeft duidelijk doel voor koers in de USA: "Dat ga ik doen voor hem"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een maand geleden reed Jelle Van Damme nog het BK gravelrijden voor eigen rekening in Turnhout. Nu trekt hij naar de USA voor het Gravel Unbound, een race over meer dan 300 kilometer. Met een duidelijk doel.

Van Damme is nog niet lang bezig met het gravelracen op zich en eigenlijk vindt hij er helemaal niks speciaals aan. Normaal fietst hij veel liever wegkoersen, maar hij heeft wel een duidelijk doel voor de komende week.

“Ik doe het omdat ik mij heb laten verleiden om samen met Greg Van Avermaet deel te nemen aan de Unbound, in de Verenigde Staten. Daarom wil ik zoveel mogelijk op die gravelfiets zitten", klonk het een maand geleden al.

Nu is hij in volle voorbereiding op de Unbound. "Uitrijden is het eerste plan, maar je wil altijd meer en een goed resultaat rijden", aldus Jelle Van Damme bij Sporza. "De benen zijn alvast goed, dus ik wil er het hoogst haalbare uithalen."

Opletten voor lekke banden

Toch zal hij deze keer in principe niet voor eigen rekening rijden: "Greg van Avermaet geeft me tips: als je slim rijdt en goed indeelt, kun je ver geraken. Mijn doel is eigenlijk om zo lang mogelijk bij Greg te blijven", doet hij het plan uit de doeken.

"Als hij dan materiaalpech heeft, kan ik knechten... Ik wil gerust mijn wielen afgeven, want ik denk dat Greg er dicht bij kan zijn." Er waren bij de verkenning al veel lekke banden, dus mogelijk zal ook het geluk een rol spelen.