Jan Bakelants spreekt klare taal en het is nog maar de vraag of Greg Van Avermaet het graag zal horen

Jan Bakelants staat er om bekend om steeds klare wijn te schenken over zijn meningen. Van Avermaet moet bijgevolg accepteren dat er hoge verwachtingen zijn richting uit komen.

Beide Belgen hebben een carrière als wegwielrenner achter de rug, maar zijn wel nog te vinden voor uitdagingen op de gravelfiets. Bakelants en Van Avermaet staan nu voor de allergrootste uitdaging wat dat betreft: de Unbound Gravel, de zwaarste gravelkoers ter wereld. Daar gaan ze allebei aan meedoen.

Bakelants verwacht zelf beter te zijn van vorig jaar, maar kondigt vooral hoge verwachtingen aan voor zijn landgenoot. "Ik denk dat we van Greg Van Avermaet wel iets mogen verwachten. Hij heeft altijd sterk gepresteerd in de klassiekers, kan lange afstanden aan en groeit met de kilometer", zegt Bakelants bij Sporza.

Het is de vraag of Van Avermaet die uitspraak toejuicht, want hij zal het zelf toch ook vooral doen voor het plezier. Al ligt de meeste druk toch nog elders. "Als wereldkampioen gravel ligt de druk op de schouders van Matej Mohoric die met 2 ploegmakkers van Bahrein-Victorious is afgereisd", onderstreept Bakelants.

Opvallend toch, die deelname van Mohoric, aangezien de Sloveen wel nog op de weg actief is. "Voorafgaand aan de Tour de Unbound rijden is een investering die je doet. Met de jetlag daarbij vind ik dat een gewaagde keuze. Maar het toont ook aan hoe snel deze sport aan het rijpen is."