Remco Evenepoel krijgt cruciaal advies van een man die weet wat het is om succes te boeken in de Tour de France

Succes boeken in de Tour de France, dat blijft het ultieme doel. Al is het voor Remco Evenepoel wel eerst de Dauphiiné die eraan komt.

"Remco komt naar deze Dauphiné om zijn draai weer te vinden binnen de ploeg, maar vooral om ritme op te doen", is Cyril Saugrain in een gesprek met RTBF op de hoogte van de communicatie van Soudal Quick-Step. "Hij kan een doel maken van één of andere aankomst bergop waar hij zich wil testen, maar ook van de tijdrit."

Het grote voordeel is dat je dan niet elke dag voluit moet gaan. "Hij kan ook wat gas terugnemen in ritten wanneer hij zich iets minder goed voelt, om zo niet te veel energie te verbruiken. Zijn doel is om uit deze Dauphiné te komen met arbeid dat hem in staat stelt een nieuwe stap voorwaarts te zetten", weet Saugrain.

Evenepoel mag geen stappen overslaan

Op dat vlak is de Franse ex-renner volledig mee in het verhaal. "Gezien zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland mag hij geen stappen overslaan. Het is belangrijk om weer in contact te komen met zijn ploegmaats, om te zien hoe Mikel Landa en Ilan Van Wilder het doen aan zijn zijde in de grote bergetappes."

Voor zijn teamgenoten is deze koers minstens zo belangrijk als voor Remco Evenepoel. "Voor hen zelfs is het misschien zelfs een kans om beroep te doen om Remco om zelf een sterk resultaat te rijden." De bergen laten niet lang op zich wachten. Het zal dus snel blijken of Evenepoel een conditionele achterstand heeft of niet.

Snel bergen voor Evenepoel in de Dauphiné

"Als hij op de derde dag van de Dauphiné er niet in slaagt om te volgen, dan kunnen we een beoordeling maken. Dat zou ons een indicatie geven." Wel eentje in negatieve zin. Laten we vooral hopen op positieve indicaties.