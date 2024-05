Sterrenensemble rijdt drie dagen lang alles aan gort in Spanje

In Spanje staat deze week de Vuelta Ciclista Andalucia Elite women op het programma. Een pittige koers in Andalusië, met elke dag flink wat hoogtemeters die door de vrouwen moeten worden overwonnen. Er is een team dat heel veel indruk maakt, rit na rit.

Het team der teams in de Spaanse provincie? Dat is tot op heden Liv AlUla Jayco. Zij wisten tot dusver alle etappes naar hun hand te zetten. En bovendien ook met de nodige overmacht dag na dag, de rest kwam er niet aan te pas.

Op dag 1 was er een zege voor de jonge Nederlandse Silke Smulders. Zij was op pad met haar ploegmaat Mavi Garcia, op anderhalve minuut van hen werd Ella Wyllie derde in de eerste etappe. De rest werd daar al op drie minuten gereden.

In rit 2 was het Mavi Garcia die met de overwinning ging lopen, deze keer voor Smulders. De rest werd er opnieuw uitgereden, waardoor het toen al duidelijk was wie de nummers één en twee van het klassement zouden gaan worden.

Alles aan gort gereden

Dag 3 dan? Een korte rit van minder dan tachtig kilometer over opnieuw glooiende wegen - al is het in Spanje sowieso nergens vlak. Deze keer was het Ella Wyllie die de dagzege wist te pakken, voor ploeggenoten Garcia en Smulders.

Garcia is zo leider in het klassement, voor Smulders en Wyllie. De eerste renster die niet van Liv AlUla Jayco afkomstig is, staat ondertussen al op meer dan vijf minuten. Indruk maken met knappe resultaten heet dat. Zaterdag is er nog een slotetappe.