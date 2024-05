Veel lof voor Tim Merlier: "Hij is dat nu, niet meer Alaphilippe, Asgreen of Lampaert"

Tim Merlier maakte de nodige indruk in de Giro d'Italia. Hij won liefst drie ritten en toonde dat hij in de laatste week van een grote ronde er ook kan staan. Daarmee heeft hij ook meteen wat komaf gemaakt met de kritiek die er soms op hem kwam.

"Het is straf en heel knap wat Tim Merlier doet", aldus Wim Vos in Café Koers. "Ik herinner me een paar jaar geleden toen hij naar Lefevere kwam dat er toch wat vraagtekens waren. Ook bij journalisten op dat moment."

"Ik snapte de transfer toen ook niet", pikte Jan-Pieter De Vlieger in. "Ik verstond niet waarom er zoveel budget voor hem werd vrijgemaakt, zeker omdat men toen ook al in het verhaal rond Remco Evenepoel zat bij de ploeg.

© photonews

Ondertussen is Merlier echter helemaal doorgegroeid. "Hij heeft het helemaal waargemaakt en heeft toch sterk gereden en veel zeges gepakt ondertussen. De klassiekers vielen dit jaar tegen", beseffen de analisten.

Tim Merlier een sterkhouder voor Soudal - Quick Step in 2024

"Maar Merlier won wel de Scheldeprijs en was toch een van de sterkhouders in de klassiekers al", aldus Vos. "Met vier ritzeges uit de Giro komen, dat is gewoon heel straf. Dat is op zich ook het gelijk van Lefevere."

In een sterk sprintersveld met Milan, Groves & co was het toch sterk werk wat Merlier liet zien. "Naast Evenepoel is hij nu de sterkhouder van de ploeg. Niet meer Alaphilippe, niet meer Asgreen, niet meer Lampaert."