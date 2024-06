📷 Met de groeten van Intermarché-Wanty: mythische berg Mont Ventoux verwelkomt Belgische sportlegende

De Mont Ventoux spreekt tot de verbeelding tot ver buiten de verschillende sporttakken. Belgen boven was het vandaag op de Ventoux: letterlijk en figuurlijk.

Een verrassende gast is opgedoken op de iconische beklimming die al voor zo veel unieke Tour de France-momenten heeft gezorgd. Het was niemand minder dan Eden Hazard. Eerst liet hij via een foto op zijn Instagram Stories weten dat hij in de omgeving van de Ventoux was. "Klaar om te klimmen", schreef de ex-Rode Duivel.

Familie Hazard naar de Ventoux

Hij poseerde in een shirt van Intermarché-Wanty. De voormalige Rode Duivel was er lang niet alleen. Op de volgende foto zat een hele bende na te genieten op de bankjes, met haast allemaal een outfit van Intermarché-Wanty aan. Eden Hazard had om te beginnen ook zijn broers Thorgan, Ethan en Kylian meegenomen.

We vermoeden dat de beklimming van de Mont Ventoux goed gegaan is en dat dit dan een foto was van na de inspanning. De meesten waren immers aan het genieten van een drankje. Bij Eden Hazard - met zonnebril op - was dat een La Chouffe. Hij was in elk geval nog eens heel erg enthousiast: "De winnende ploeg!"

Eden Hazard ready to climb the Mont Ventoux with the Intermarché-Wanty jersey 🤩🚴 pic.twitter.com/OeH0huSmC7 — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) June 1, 2024

Zijn laatste sportactiviteit was nog niet zo lang geleden. Hazard deed pas nog mee aan de Kings World Cup in Mexico, een 7-tegen-7-voetbaltoernooi. De ex-international was daar aanvoerder van de ploeg Deptostra FC, die weliswaar in de tweede ronde al werd uitgeschakeld. Waarna het op naar de Ventoux was.

Hazard haalt na voetbalcarrière koersfiets boven

Eden Hazard stopte in 2023 met profvoetbal. Hij won in 2022 de Champions League met Real Madrid en schitterde vooral bij Chelsea, de ploeg waar hij in 2015 en 2017 de Premier League mee won. Op het WK van 2018 loodste Hazard als aanvoerder de Belgische nationale ploeg naar een bronzen medaille.