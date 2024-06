Dumoulin haalt uit naar documentaire uit periode bij Jumbo-Visma: "Op zo'n moment ben jij als mens het slachtoffer"

Van Tom Dumoulin is bekend dat hij een sterke renner was, maar zeker in zijn periode bij Jumbo-Visma het ook wel eens mentaal lastig was. Dan wil je niet dat een cameraploeg dat de hele tijd vastlegt.

In 2020 scheerde Jumbo-Visma hoge toppen, terwijl Tom Dumoulin als enige van de ploeg helemaal niet goed in zijn vel zat. De Nederlander had graag eens een arm om de schouder gehad, terwijl er eerder prestaties van hem geëist werden. En dan werd er nog een tv-docu over de hele ploeg gemaakt ook. Dat was niet naar zijn zin.

"Dat was verschrikkelijk", windt Dumoulin er geen doekjes om in een gesprek met het magazine Mezza. "De documentaire die de NOS toen Jumbo-Visma over heeft gemaakt, Code Geel, zal ik nooit terugkijken. Dat is een verfilming van mij op mijn absolute dieptepunt." Het moet heel erg moeilijk zijn om dat over jezelf te zien.

Grenzen overschreden volgens Dumoulin

"Natuurlijk, de NOS had alle rechten om te filmen, dat was keurig afgesproken. Maar op zo’n moment ben jij als mens het slachtoffer." Dumoulin vindt toch dat de betrokken partijen het anders hadden kunnen aanpakken en hadden moeten inspelen op de situatie. "Ja, ik vind echt dat er dan grenzen worden overschreden."

Er volgt een vergelijking met niet-wielrenners. "Kijk, in het normale leven maken ook heel veel mensen mee dat dingen niet lekker gaan op hun werk. Maar dan staan er niet overal camera’s bij, zijn er geen journalisten, fans en sponsoren die allemaal meekijken en een verklaring eisen als je minder presteert."