Remco Evenepoel doet zowaar een veelzeggende bekentenis en heeft een heldere wens over Tadej Pogacar

Het kan moeilijk anders of ook Remco Evenepoel heeft gemerkt hoe Tadej Pogacar dit jaar als een pletwals over alles en iedereen dendert. En straks wacht hem een ontmoeting met de Sloveen in de Tour.

Eerst wel de Dauphiné. Daar heeft Remco Evenepoel op vooruitgeblikt tijdens een digitale persbabbel. "Ik heb geen specifieke doelen op vlak van resultaten. Ik wil gewoon koersritme opdoen." Wat denkt hij van het parcours? "Sorry, ik heb de route totaal niet bekeken. Dat toont met welke verwachtingen ik hier sta."

Evenepoel is zo eerlijk om het er zelf meteen aan toe te voegen: dat is inderdaad veelzeggend. "Ik weet enkel dat er een tijdrit in zit. De tijdrit wordt wel een goede test in aanloop naar de Tour." Waren er nog andere opties voor hem dan de Dauphiné? "Het enige plan B was om langer door te trainen en de Ronde van Zwitserland te rijden."

© photonews

Het is dus toch de Dauphiné geworden en dus zal Evenepoel het bijvoorbeeld tegen een Roglic moeten opnemen. "Roglic is iemand van wie ik al veel geleerd heb." En dan is er nog die andere Sloveense kanjer, Tadej Pogacar. Die is er in de Dauphiné dan wel niet bij, in de Tour de France zal dat uiteraard wel het geval zijn.

"Ik hoop dat hij niet uithaalt zoals in de Giro. Alle druk zal in de Tour op UAE liggen, als je naar de Tour van Pogacar kijkt. Voor mezelf en voor de ploeg zal er niet veel druk zijn. Als je Tadej kunt volgen, is dat al een overwinning op zich", lacht Evenepoel. "Het zou me niet verbazen als hij na de Giro ook de Tour wint"