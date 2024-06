Tim Merlier voorlopig populairder dan Alaphilippe: Soudal Quick-Step pakt uit met project met Giro-helden in hoofdrol

Ze hebben bij Soudal Quick-Step aardig wat Giro-helden, met Tim Merlier en Julian Alaphilippe op kop. Dat wordt ook vertaald in een online veiling.

Op Match Worn Shirt is het mogelijk om te bieden op verschillende shirts die door renners van Soudal Quick-Step gedragen zijn in de loop van de Giro. De bewuste truitjes worden dan ook gesigneerd door de renner in kwestie en er is ook één truitje dat ondertekend wordt door de voltallige Giro-ploeg van de Wolfpack.

Naast dat laatste truitje is het ook mogelijk om te bieden op een shirt van Josef Cerny, Mauri Vansevenant en Julian Alaphilippe en op twee shirts van zowel Tim Merlier als Jan Hirt. In het geval van Merlier zijn het truitjes die ritoverwinningen in de Giro hebben opgeleverd. Op dat van rit 18 kan geboden worden, net als op dat van rit 21.

Nog enkele dagen voor shirts Soudal Quick-Step

Met die twee etappezeges in het laatste deel van de Giro dichtte Tim Merlier de kloof met Jonathan Milan, die andere spurtbom. Waardoor ze beiden de grote ronde af konden sluiten met drie overwinningen. De online veiling van Soudal Quick-Step loopt nog zes dagen. Geïnteresseerden weten dus wat ze moeten doen.

Wat opvalt is dat het populairste truitje van Tim Merlier voorlopig meer oplevert dan dat van Julian Alaphilippe, toch een tweevoudig wereldkampioen. Een overwinning in Rome op de slotdag, dat spreekt toch duidelijk aan. Op dat bewuste truitje van Merlier is er een bod geplaatst van 584 euro, op dat van Alaphilippe is 492 euro geboden.

Laatste zege Merlier spreekt tot verbeelding

Daar moet wel bij gezegd worden dat het ander truitje van Merlier voorlopig slechts 278 euro oplevert. Voor het koersshirt van Mauri Vansevenant hebben de bieders momenteel 164 euro veil.