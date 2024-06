BORA-hansgrohe steekt het niet weg: "Remco Evenepoel, Vingegaard en Roglic hebben allemaal hetzelfde probleem"

BORA-hansgrohe hoopt de beste Roglic weer te kunnen zien. Net als Evenepoel en Vingegaard zal hij in de Tour moeten afrekenen met Pogacar.

Primoz Roglic behoort tot het rijtje renners die hun wederopstanding maken na de crash in de Ronde van het Baskenland. "De hoogtestage na de valpartij is goed gegaan. Hij heeft er zin in en wil de vorm van de laatste weken op stage tonen", zegt ploegleider Christian Pömer over Roglic op de officiële site van de Dauphiné.

"Toen hij voor het laatste koerste in de Ronde van het Baskenland, verkeerde hij in uitstekende vorm. Remco Evenepoel verslaan in de openingstijdrit was een geweldige prestatie, maar het grote doel is de Tour en de Dauphiné is enkel de volgende stap in de voorbereiding." Al zal het wel een belangrijke stap zijn.

Primoz Roglic zit op schema

Bij BORA-hansgrohe zijn ze tevreden over hoe ver Roglic momenteel staat. "Hij zit weer op schema en Remco en Jonas zijn ook weer beter na de val. Ze hebben allemaal hetzelfde probleem: het moeten opnemen tegen Pogacar in de Tour. Gelukkig moet zelfs Pogacar soms herstellen, we zijn blij dat hij hier niet is."

Het superfenomeen is afwezig en dus kan BORA-hansgrohe met zijn collectief in principe wel wat teweeg brengen. "We hebben een heel sterke ploeg, met Jai Hindley en Alex Vlasov. In het moderne wielrennen moet je superflexibel zijn." Het is dan ook het plan om met die flexibiliteit de tegenstanders aan banden te leggen.

Veel zelfvertrouwen bij BORA-hansgrohe

"We hebben een goede strategie voor de Dauphiné en een nog betere voor de Tour", is de Oostenrijker zelfverzekerd. "Maar we gaan die niet delen."