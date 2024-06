Remco Evenepoel lyrisch over Belgische legende uit andere sport nadat die uitpakt met opvallende actie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel is eigenlijk nu al een levende legende, maar hij is in België niet de enige. Ook voormalig topvoetballer Eden Hazard kan zo omschreven worden.

En die blijkt wel iets te hebben met wielrennen. Zaterdag maakte Eden Hazard bekend dat hij met zijn broers en enkele vrienden in een shirt van Intermarché-Wanty de mythische Mont Ventoux ging beklimmen. Dat is hen ook gelukt. De ex-Rode Duivel postte nadien op Instagram nog een foto van zichzelf tijdens de beklimming.

"Naar de top aan het klimmen", schreef Hazard er bij. En wie reageerde hierop? Jawel, niemand minder dan Remco Evenepoel. "Fenomeno", was het korte maar allesomvattende antwoord van Evenepoel. Het is bekend dat de wielrenner een voetbalfan is en hij vindt de gewezen aanvoerder van de nationale ploeg dus een fenomeen.

Dat Remco Evenepoel de tijd nam om te reageren, was enkele andere Instagram-gebruikers dan weer niet ontgaan. "Hij zet je op de top op 10 minuten", pakte iemand uit met een grapje. "De toekomstige gele trui", schreef een ander account dan weer over Hazard. Nog iemand anders had dan weer een goede raad voor Evenepoel.

"Geef hem een truitje van Soudal Quick-Step." Nu was het Intermarché-Wanty dat met een groot deel van de aahang ging lopen. Want welke wielerploeg wil niet dat Eden Hazard in zijn shirt de Mont Ventoux beklimt?